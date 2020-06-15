شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 15-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يضغط زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي سلباً على دعم القناة الصاعدة ليتحرك دونه الآن، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن إغلاق الشمعة اليومية دون 0.6820 سيوقف سيناريو الاتجاه الصاعد المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويجبر السعر على إجراء تصحيح هابط على المدى اللحظي، بينما يحتاج السعر للارتقاء فوق 0.6820 لاستئناف المسار الصاعد الذي يستهدف مستويات 0.6925 ثم 0.7000 كمحطات إيجابية أولية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6770 والمقاومة 0.6900
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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