شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 15-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر عقود خام برنت محاولة لكسر مستوى 37.86 لكنه يعود للتداول فوقه، ويقع السعر تحت ضغط سلبي مستمر يشكّله المتوسط المتحرك 50 أمام السعر، لنستمر بترجيح الاتجاه الهابط لهذا اليوم، بانتظار تأكيد كسر 37.86 لتعزيز فرص الاندفاع نحو هدفنا السلبي المتوقع عند 34.44، مع التذكير بأن استمرار الانخفاض المتوقع يتطلب الثبات دون 39.30.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 35.50 والمقاومة 39.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط