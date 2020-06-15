شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 15-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر النفط بسلبية ملحوظة هذا الصباح ليلامس مستوى 34.33، ويظهر ميلاً صاعداً الآن ليتحرك فوق حاجز 35.00 دولار، بانتظار الحصول على حافز سلبي يساهم بدفع السعر لاستئناف الاتجاه التصحيحي الهابط، مع الإشارة إلى أن هدفنا الرئيسي المتوقع يتواجد عند 32.40، بينما سيبقى السيناريو السلبي فعالاً ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 37.05 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 33.00 والمقاومة 37.05

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط