شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 15-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر الفضة اختباراً لمستوى 17.10 ويبدأ بالارتداد صعوداً من هناك، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك، ويحتاج السعر لاختراق 17.60 لتسهيل مهمة التوجه نحو أهدافنا الإيجابية الرئيسية التي تبدأ عند 18.20 وتمتد إلى 18.93، مع الانتباه إلى أن استمرار الاتجاه الصاعد يعتمد على الثبات فوق مستوى 17.10.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.10 والمقاومة 17.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد