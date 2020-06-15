الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للذهب 15-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر الذهب ضغط سلبي ليضغط على مستوى 1721.00، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات فوق هذا المستوى ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، حيث إن كسره سيدفع السعر لزيارة مستوى 1691.90 قبل الارتفاع من جديد.

 

مؤشر ستوكاستيك يتحرك عند مناطق التشبع في البيع ليدعم فرص استئناف الاتجاه الصاعد، لنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد لهذا اليوم بشرط الثبات فوق 1721.00، مع التذكير بأننا بانتظار زيارة مستوى 1765.00 كمحطة رئيسية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1710.00 والمقاومة 1760.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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