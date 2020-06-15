شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 15-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر الذهب ضغط سلبي ليضغط على مستوى 1721.00، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات فوق هذا المستوى ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، حيث إن كسره سيدفع السعر لزيارة مستوى 1691.90 قبل الارتفاع من جديد.

مؤشر ستوكاستيك يتحرك عند مناطق التشبع في البيع ليدعم فرص استئناف الاتجاه الصاعد، لنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد لهذا اليوم بشرط الثبات فوق 1721.00، مع التذكير بأننا بانتظار زيارة مستوى 1765.00 كمحطة رئيسية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1710.00 والمقاومة 1760.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد