شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يواصل الصعود بفضل مخاوف نقص السيولة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل صعوده لليوم الثالث على التوالي ، بفضل اندفاع المستثمرين على شراء العملة الأمريكية ، بهدف تأمين سلامة العملة الأكثر سيولة فى العالم ضد خطر الشح ، فى ظل موجة الهبوط الحادة التي تسيطر على معظم أسواق الأسهم والسندات العالمية ، بسبب تصاعد مخاوف احتمالات اندلاع موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.3 % إلى مستوى 97.39 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.09 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 97.03 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 0.3% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 95.72 نقطة.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حقق مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.15% ، فى أول مكسب أسبوعي فى شهر ، بفضل نشاط عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل.

انخفضت معظم أسواق الأسهم والسندات العالمية على نطاق واسع يوم الاثنين ،وسجلت مؤشرات السوق الأوروبي أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ،وانخفضت مؤشرات السوق الأمريكي بأكثر من 3% قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،بفعل تجدد عمليات البيع لمخاوف من احتمالات اندلاع موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا ، بعد ظهور حالات فى العاصمة الصينية بكين وارتفاع الحالات مرة أخرى فى الولايات المتحدة.

فى الصين ،المركز الأصلي لجائحة فيروس كورونا ، تم إعلان حالة الطوارئ القصوى فى إحدى أحياء العاصمة بكين ، بعد اكتشاف مجموعة جديدة من الإصابات تتمحور حول سوق لبيع المواد الغذائية بالجملة.

وفى الولايات المتحدة ،بدأت حالات الإصابة بالفيروس التاجي فى الارتفاع مرة أخرى ، ففي خلال عطلة نهاية الأسبوع ،تم الإبلاغ عن أكثر من 25 ألف حالة جديدة يوم السبت فقط.