شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تعمق خسائرها لأدنى مستوى فى 3 أسابيع بفعل عمليات تسييل الأصول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتعمق خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، بفعل عمليات تسييل الأصول لتأمين سلامة سيولة الدولار الأمريكي ،والتي تواجه خطر الشح فى ظل هبوط معظم أسواق الأسهم العالمية ، بسبب مخاوف احتمالات اندلاع موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

تراجعت أسعار الفضة بنسبة 2.4% إلى مستوي 17.04$ الأدنى منذ 27 أيار/مايو الماضي ، من مستوي الافتتاح عند 17.46$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 17.54$.

أنهي المعدن الأبيض"الفضة" تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.9% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل انتعاش مستويات الدولار الأمريكي.

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ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.3% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، عاكسا استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ، بهدف تأمين سلامة العملة الأكثر سيولة فى العالم.

يواجه الدولار خطر الشح ، فى ظل عمليات البيع التي تسيطر على معظم أسواق الأسهم العالمية ، بسبب مخاوف تزايد احتمالات اندلاع موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا المستجد ، بعد ظهور حالات جديدة فى الصين ،وارتفاع الحالات الجديدة مرة أخرى فى الولايات المتحدة.

ويضغط على أسعار الفضة أيضا ، بيانات أقل من التوقعات عن الإنتاج الصناعي فى الصين خلال أيار/مايو ،الأمر الذي يثير الشكوك حيال تعافي أكبر اقتصاد مستهلك للمعادن والسلع بالعالم سريعا من تداعيات جائحة فيروس كورونا.