شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تهبط لأدنى مستوى فى 3 أسابيع بفعل مخاوف موجة ثانية لفيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبطت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين لأدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا الجلسة السابقة ، مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة وتجدد عمليات البيع ، بفعل تصاعد المخاوف من موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا ،عقب إعلان الصين عن إصابات جديدة فى بكين ،وارتفاع الإصابات الجديدة مرة أخرى فى الولايات المتحدة.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1.2% حتى الساعة 11:15 بتوقيت جرينتش ،وسجل مستوي 344.91 نقطة الأدنى منذ 25 أيار/مايو الماضي ،و أنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بنسبة 0.3% ، فى أول مكسب خلال الخمس جلسات الأخيرة ، ضمن عمليات التقاط الأنفاس.

وعلى صعيد جلسات الأسبوع الماضي ،فقد مؤشر داو جونز أوروبا حوالي 6% ، فى أول خسارة أسبوعية فى شهر ، بفعل التوقعات القاتمة للاقتصاد العالمي ،ومخاوف موجة ثانية من فيروس كورونا فى الولايات المتحدة.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أول جلسات الأسبوع ، ليسجل أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

Advertisements

تصدر قطاع التعدين والموارد الأساسية ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 2.5% ، بعد بيانات أقل عن التوقعات عن الإنتاج الصناعي فى الصين أكبر مستهلك للمعادن والسلع فى العالم.

فى الصين ،المركز الأصلي لجائحة فيروس كورونا ، تم إعلان حالة الطوارئ القصوى فى إحدى أحياء العاصمة بكين ، بعد اكتشاف مجموعة جديدة من الإصابات تتمحور حول سوق لبيع المواد الغذائية بالجملة ،الأمر الذي جدد مخاوف احتمالات اندلاع موجة ثانية من الإصابات بالفيروس التاجي.

وفى الولايات المتحدة ،بدأت حالات الإصابة بالفيروس التاجي فى الارتفاع مرة أخرى ، ففي خلال عطلة نهاية الأسبوع ،تم الإبلاغ عن أكثر من 25 ألف حالة جديدة يوم السبت فقط.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 3.3% ،لتسجل أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بنسبة 1.3% ، ضمن عمليات التقاط الأنفاس ، بعدما فقد فى الجلسة السابقة نسبة 5.9% ، بأكبر خسارة يومية منذ 16 آذار/مارس الماضي.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 1.4% ،فى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 1.2% ، وفى ألمانيا نزل مؤشر داكس بحوالي 1.3% ، وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 1.1%.