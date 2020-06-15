النفط الخام يهبط لأدنى مستوى فى أسبوعين بفعل مخاوف اندلاع موجة ثانية من فيروس كورونا

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا يوم الجمعة ، ليسجل الخام الأمريكي أدنى مستوى فى أسبوعين ، بفعل تصاعد مخاوف اندلاع موجة ثانية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد ، الأمر الذي يقوض آمال تعافي مستويات الطلب العالمي على الوقود ،ويكبح الخسائر انخفاض أنشطة الحفر والتنقيب فى الولايات المتحدة لأدنى مستوى منذ عام 2009.
تراجع الخام الأمريكي بنسبة 5.8% إلى مستوي 34.38$ الأدنى منذ الأول من حزيران/يونيو الجاري ، من مستوى الافتتاح عند 36.50$، وسجل أعلى مستوي عند 36.50$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 3.9% إلى مستوي 37.26$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 38.78$ ، وسجل أعلى مستوي عند 38.78$.
عند تسوية يوم الجمعة ، حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 1.1% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.7% ،ضمن عمليات التقاط الأنفاس ، بعدما تكبدت الأسعار فى اليوم السابق أكبر خسارة يومية منذ 21 نيسان/أبريل الماضي.
على صعيد تعاملات الأسبوع الفائت ، فقدت أسعار النفط العالمية متوسط 7% ، فى أول خسارة أسبوعية منذ نيسان/أبريل الماضي ، بفعل تصاعد المخاوف حيال الطلب فى الولايات المتحدة ،وتأكيد السعودية على عدم تمديد التخفيضات الطوعية بعد حزيران/يونيو.
فى الصين ، تم رصد سلسلة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى العاصمة الصينية بكين ، الأمر الذي جدد المخاوف حيال احتمالات اندلاع موجة ثانية من الإصابة بالفيروس التاجي ، خاصة وأن الفيروس ظهر فى البداية فى مدينة ووهان الصينية نهاية العام الماضي.
وفى الولايات المتحدة ،بدأت حالات الإصابة بالفيروس التاجي فى الارتفاع مرة أخرى ، ففي خلال عطلة نهاية الأسبوع ،تم الإبلاغ عن أكثر من 25 ألف حالة جديدة يوم السبت فقط.
أثارت تلك التطورات المخاوف مجددا بمعظم الأسواق العالمية ، خاصة أسواق النفط التي حققت مكاسب قوية بالفترة الأخيرة استنادا على آمال تعافي مستويات الطلب العالمي على الوقود ،بعد تخفيف الدول إجراءات العزل المرتبطة بفيروس كورونا وإعادة تشغيل الأنشطة الاقتصادية .
أظهرت بيانات رسمية لشركة"بيكر هيوز" للخدمات النفطية يوم الجمعة انخفاض منصات الحفر والتنقيب الأمريكية " الأسبوع الماضي" بنحو 7 منصات ، فى الانخفاض الثالث عشر أسبوعيا على التوالي.
لينزل إجمالي المنصات العاملة فى منطقة حقول الزيت الصخري إلى 199 منصة ،والذي يعد أدنى مستوى منذ حزيران/يونيو 2009.
الإغلاقات الواسعة الحالية فى منصات استخراج النفط الصخري فى الولايات المتحدة ، بسبب أسعار النفط الرخيصة ،والخسائر الفادحة التي يتكبدها المنتجين المحليين ، فى ظل اتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع.
وبسبب تلك الإغلاقات أيضا تراجع إنتاج النفط الأمريكي إلى 11.1 مليون برميل يوميا فى الأسبوع المنتهي 5 حزيران/يونيو 2020 ،والذي يعد أدنى مستوى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2018.
وعلى مدار أكثر من شهرين ونصف انخفض الإنتاج الأمريكي بحوالي 2 مليون برميل يوميا ، فبعدما قفز إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل فى آذار/مارس الماضي ، انخفض حاليا إلى 11.1 مليون برميل ،وبالرغم ذلك لا تزال الولايات المتحدة تتصدر قائمة أكبر منتجي النفط فى العالم.
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