كوكاكولا يكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد – تحليل – 15-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً سهم كوكاكولا (KO) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 0.13% بما يعادل 0.06 نقطة ليستقر على سعر 45.60 دولار، ليحاول السهم بهذا الارتفاع من تعويض بعضاً من خسائره السابقة، ولكن بالرغم من ارتفاع السهم الأخير إلا أنه أكد على كسر خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، كما يتأثر السهم بتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، كما يعاني من الضغط السلبي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. Advertisements لهذا نحن نتوقع عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 47.85، ليستهدف مستوى الدعم المهم 43.18. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه

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