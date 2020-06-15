جي بي مورجان يحاول استعادة تعافيه – تحليل – 15-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم جي بي مورجان (JPM) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 2.74% بما يعادل 2.66 نقطة ليستقر على سعر 99.87 دولار، وذلك بعد محاولات السهم السابقة البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على الارتفاع من جديد، وذلك في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 92.61، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 104.17.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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