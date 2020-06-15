شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون آند جونسون يحاول تعويض بعضاً من خسائره – تحليل – 15-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم جونسون آند جونسون (JNJ) في آخر جلساته، ليحاول السهم تعويض بعضاً من خسائره السابقة، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع معاناته من الضغط السلبي لتداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب حذرة بلغت نسبتها 0.91% بما يعادل 1.28 نقطة ليستقر على سعر 142.15 دولار. Advertisements لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 144.92، ليستهدف مستوى الدعم 137.29. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه

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