شكرا لقرائتكم خبر عن آي بي إم يرتفع بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل – 15-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم آي بي إم (IBM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض بعضاً من خسائره السابقة، في جلسة اتسمت بالتذبذب حقق خلالها مكاسب بلغت نسبتها 3.30% بما يعادل 3.90 نقطة ليستقر على سعر 121.91 دولار، وسط تأثر السهم بخروجه من نطاق قناة سعريه تصحيحية صاعدة على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع تأثره أيضاً بالضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 126.90، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 115.78.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه