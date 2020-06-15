شكرا لقرائتكم خبر عن هيوليت باكرد يتلقى دفعة إيجابية – تحليل – 15-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم هيوليت باكرد (HPQ) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 3.96% بما يعادل 0.62 نقطة ليستقر على سعر 16.28 دولار، وقد جاء ارتفاع السهم نتيجة استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في الوقت الذي أعادة فيه اختبار خط اتجاه هابط كان السهم قد كسره في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 15.55، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة المحوري 18.32 استعداداً لمهاجمته.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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