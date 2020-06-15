شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية أجيليتي تناقش توزيعات الأرباح والأسهم المجانية في 29 يونيو الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة شركة أجيليتي للمخازن العمومية، دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وذلك يوم الإثنين الموافق 29 يونيو الجاري، لبحث مُقترح توزيع 5% من القيمة الاسمية لكل سهم عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "الكويت المالي"، اليوم الإثنين، بأن الأرباح سيتم توزيعها بما يُعادل 5 أسهم لكل سهم بعد خصم أسهم الخزينة.

وبحسب البيان، ستنظر الجمعية في مُقترح توزيع أسهم منحة مجانية عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019 بواقع 15% من رأس المال الحالي، أي بواقع 15 سهم لكل 100 سهم.

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وبحسب البيان، ستكون أحقية الأرباح والأسهم المجانية لمالكي الأسهم المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له وهو بعد 25 يوم عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية، على أن يتم البدء في توزيع الأرباح بعد 5 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق.

وستصوت الجمعية على صرف مبلغ 140 أاف دينار كويتي، وذلك كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

ويُذكر أن أرباح الشركة ارتفعت بنسبة 7% إلى 86.8 مليون دينار خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 81.1 مليون دينار في العام 2018.