شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "صدق" تُقر استخدام رصيد الاحتياطي النظامي لتغطية جزء من الخسائر المتراكمة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية للشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق"، بجلستها المنعقدة أمس الأحد، الموافقة على استخدام كامل رصيد الإحتياطي النظامي البالغ قدره 8.1 مليون ريال لتغطية جزء من الخسائر المتراكمة لللشركة.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، إن الجمعية وافقت على تعيين شركة العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم كمراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2020، والربع الأول من العام 2021.

يُذكر أن الخسائر المتراكمة للشركة بلغت 25.854 كما في نهاية العام 2019، والتي تمثل نسبة 6.46% من رأس المال، ليصبح إجمالي الخسائر المتراكمة المتبقية- بعد استخدام رصيد الاحتياطي النظامي- مبلغ وقدره 17.8 مليون ريال تمثل نسبة 4.44% من رأس المال.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسار بلغ 10 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 3 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وحققت الشركة صافي خسائر بلغ 39.2 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل خسائر بلغت 30.1 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة زيادة الخسائر خلال العام 2019 إلى تحقيق خسائر تشغيلية نتيجة زيادة المصروفات التشغيلية مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق.