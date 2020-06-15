شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الإيرادات ترفع أرباح "بي سي أي" 50% في الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة شركة الصناعات الكيميائية الأساسية "بي سي أي"، المُعلنة اليوم الإثنين، عن ارتفاع الأرباح بنسبة 50.2% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 15.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 10 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وحققت الشركة ارتفاعاً في الربح التشغيلي إلى 17.6 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 12.1 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

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وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 يعود إلى زيادة المبيعات وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية.

وارتفعت المبيعات إلى 141 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إجمالي مبيعات بلغت 131 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 59.3 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 70.5 مليون ريال في العام 2018.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2019 إلى انخفاض المبيعات والإيرادات التشغيلية الأخرى، وتراجعت الإيرادات إلى 534.6 مليون ريال خلال العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 605.2 مليون ريال خلال العام 2018.