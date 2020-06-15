شكرا لقرائتكم خبر عن الخسائر السنوية لشركة صكوك القابضة تتراجع 76% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الخسائر السنوية لشركة صكوك القابضة، خلال عام 2019 بنسبة 76% إلى 3.42 مليون دينار، مقابل خسائر 14.52 مليون دينار بالعام السابق له.

وقالت الشركة المدرجة ببورصة الكويت في بيان للبورصة، إن تراجع الخسائر السنوية يعود إلى تحول أداء الشركات الزميلة من الخسارة إلى الربحية في العام الماضي، بالإضافة إلى تخفيض الضرائب.

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وانخفض إجمالي موجودات الشركة التي تعمل في قطاع العقارات في الكويت، بنسبة 6% إلى 72.3 مليون دينار بالعام الماضي، من 76.6 مليون دينار بنهاية 2018.

وهبطت الخسارة التشغيلية بنسبة تقارب 100% إلى 20 ألف دينار في 2019، مقابل 13.7 مليون دينار بالعام السابق له.

وارتفعت الخسائر المتراكمة كنسبة لرأس المال المدفوع إلى 19.64% بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 14.9% بالعام السابق له.