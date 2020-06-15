تراجع حاد للبورصات الخليجية

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات
تراجعت البورصات الخليجية بصورة جماعية في تعاملات الأحد، مدفوعة بمخاوف ما زالت مسيطرة على المستثمرين تجاه تعافي النشاط الاقتصادي بفعل تداعيات وباء كورونا المستمرة، وتباطؤ في صعود أسعار النفط.
وفي منتصف تعاملات الأحد، هبط المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية “تاسي” 0.16 بالمئة أو 11.68 نقطة ليصل إلى ما دون 7300 نقطة.
وتراجع المؤشر الرئيسي لسوق دبي المالي 0.54 بالمئة، أو 11.39 نقطة ليقترب من حاجز 2090 نقطة.
وفي ذات الاتجاه، هبط مؤشر سوق أبو ظبي بنسبة 0.43 بالمئة، فاقدا 18.48 نقطة، ومسجلا 4276.40 نقطة.
وخسر المؤشر الرئيسي لبورصة قطر 48.49 نقطة أي ما نسبته 0.53 بالمئة، ليصل إلى 9184 نقطة.
المصدر: أ ف ب
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