شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع حاد فى الفائض التجارى لمنطقة اليورو بأبريل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات اليوم الاثنين انخفاض الفائض التجاري لمنطقة اليورو انخفاضا حادا على أساس سنوي في أبريل بسبب إجراءات مكافحة جائحة كورونا التي قلصت أحجام التجارة.
وقال يوروستات إن فائض التجارة الخارجية غير المعدل لدول منطقة العملة الأوروبية الموحدة التسع عشرة تراجع إلى 2.9 مليار يورو في أبريل من 15.5 مليار قبل عام مع تهاوي الصادرات بنسبة 29.3 بالمئة والواردات 24.8 بالمئة على أساس سنوي.
وعلى أساس معدل في ضوء العوامل الموسمية، تراجع الفائض التجاري لمنطقة اليورو بدرجة أكبر إلى 1.2 مليار يورو وهو رقم ضئيل للغاية قياسا إلى فائض الشهر السابق البالغ 25.5 مليار يورو.
وتراجعت صادرات ألمانيا، أكبر مصدر في القارة، بما يقارب الربع مقارنة مع الشهر السابق، فيحين انخفضت صادرات فرنسا وإيطاليا أكثر من الثلث.
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