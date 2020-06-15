شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم .. الكيلو بـ 22 جنيها من المزرعة والمجمد المحلى بـ33 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت أسعار الدواجن الحية والمجمدة انخفاضها بعد شهر رمضان المبارك، حيث استقر سعر الكيلو اليوم الاثنين 15 – 6 – 2020 من داحل المزارع المصرية عند 22 جنيها للكيلو، وذلك حسبما اكدت شعبة صناعة الدواجن والأسماك بالغرفة التجارية بالجيزة .

وقال سامح سيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة ، إن أسعار الدواجن شهدت انخفاضا منذ الأسبوع الأخير فى شهر رمضان المبارك وذلك لزيادة الآنتاج وانخفاض معدلات الطلب مع نهاية رمضان، موضحا أن سعر الدواجن اليوم من داخل المزرعة 22 جنيها للكيلو مسجلا انخفاض أكثر من 10 جنيهات فى الكيلو عن شهر رمضان المبارك .

وأوضح سيد فى تصريح لـ"الخليج 365" أن سعر الكيلو يصل إلى تاجر التجزئة وذلك بعد دخول جميع الحلقات الوسيطة ليسجل 25 جنيها للكيلو وفوق ذلك يكون مكسب التاجر، مشيرا إلى أن متوسط ربح تاجر التجزئة يجب أن يترأوح بين 2-4 جنيهات بحد أقصى، وأن التجار الذين يبيعون الكيلو بأكثر من ذلك هم يستغلون عدم دراية المستهلك بالأسعار السليمة .

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وأضاف رئيس شعبة صناعة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية أن اسعار الدواجن المجمدة المنتجة محليا فان الدجاجة وزن 1 كجم تباع للمستهلك بسعر 33 جنيها للكيلو مقابل 45 جنيها فى شهر رمضان المبارك، موكدا أن التصنيع المحلى للدواجن يشهد طفرة خلال ألفترة الأخيرة وأن ألفرصة مواتية من أجل فتح أسواق جارجية وذلك بعد أن حققت الدولة اكتفاءا ذاتيا فى الآنتاج الداجنى .

وأشار سيد إلى أن أسعار البيض سجلت اليوم 25 جنيها للكرتونة مقابل 35 جنيها للكرتونة خلال شهر رمضان وكان يصل سعرها للمستهلك بين 40 – 43 جنيها بينما سعر الكرتونة للمستهلك اليوم يترأوح سعرها بين 30 – 34 جنيها.