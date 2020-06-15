رويترز: عجز ميزانية تركيا 17.3 مليار ليرة فى مايو

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات من وزارة المالية التركية اليوم الاثنين تسجيل عجز قدره 17.3 مليار ليرة (2.53 مليار دولار) بميزانية الحكومة المركزية في مايو.

وبلغ العجز الأولي، الذي لا يشمل مدفوعات الفائدة، 7.64 مليار ليرة في مايو، وفقا للأرقام.

وسجل عجز الميزانية 90.1 مليار ليرة في الأشهر الخمسة الأولى من العام. وفي سبتمبر، توقعت الحكومة أن يبلغ عجز الميزانية 138.9 مليار ليرة في 2020.