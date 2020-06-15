شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة: انكماش الاقتصاد الألمانى فى الربع الثانى سيكون أشد من الربع الأول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الاقتصاد الألمانية اليوم الاثنين إن الناتج الاقتصادي سينكمش بدرجة أكبر في الربع الثاني من العام مقارنة مع الربع الأول لكن تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا والمؤشرات الارتيادية ينبئان بتجاوز المرحلة الأسوأ.
وقالت الوزارة في تقريرها الشهري إن التخفيف التدريجي للغلق الشامل يُرجح أن يكون الانتعاش الاقتصادي قد بدأ في مايو، لكنها حذرت من أن التعافي في النصف الثاني من العام فصاعدا سيكون بطيئا.
وقالت الوزارة إن المؤشرات الاقتصادية لا تشير إلى تعاف مستدام في سوق الوظائف خلال الأشهر القليلة القادمة. وتوقعت تراجعا كبيرا في الصادرات والواردات للعام 2020 بأكمله.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة: انكماش الاقتصاد الألمانى فى الربع الثانى سيكون أشد من الربع الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.