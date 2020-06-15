شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، إذ هبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.11% ليصل إلى مستوى 10612 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.11% ليصل إلى مستوى 1597 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 12130 نقطة، وتراجع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.25% ليصل إلى مستوى 4063 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 1274 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 2018 نقطة.

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وفي سياق متصل، تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، مطاحن وسط وغرب الدلتا، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، النساجون الشرقيون للسجاد، أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، 150 سهم، 19.6 ألف سهم، 176.7 ألف سهم، 260 ألف سهم، 380 ألف سهم، 30.4 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي البنك المصري لتنمية الصادرات، المهندس للتأمين 100 ألف سهم، 18161 سم، على التوالي.