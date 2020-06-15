شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أسعار العملات اليوم الاثنين 15-6-2020 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أسعار العملات الورقية اليوم الاثنين 15-6-2020 ، أمام الجنيه المصرى، مقارنة بختام تعاملات أمس الأحد بالبنوك، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم

سعر الدولار يشهد استقرارا اليوم الاثنين 15-6-2020 أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى أمس الأحد، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 16.11 جنيه للشراء، 16.21جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.08 جنيه للشراء، 18.26 جنيه للبيع مقابل سعره أمس الأحد كان 18.06 جنيه للشراء ، و18.38 جنيه للبيع.





سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

تباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 20.06 جنيه للشراء، 20.32 جنبه للبيع مقابل سعره أمس الأحد كان 20.09 جنيه للشراء، 20.51 جنيه للبيع.





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سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعر الريال 4.20 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

تباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعره اليوم 49.89 جنيه للشراء، و52.67 جنيه للبيع مقابل سعره أمس الأحد كان 51.67 جنيه للشراء، و52.7

النقد أو العملة هي تختلف وتتنوع من دوله إلى دوله أخرى ، ومفهوم معنى كلمة العملة من كلمة التعامل، ويقصد بها شكل المال الذى يتم التعامل التجارى به، ويمكن تداول هذه العملة مع عملات أخرى فى سوق الصرف الأجنبى لتكون للعملة قيمة بالنسبة للعملات الأخرى.

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.

ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.