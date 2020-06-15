شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يستأنف الارتداد من الأعلى له في ثلاثة أشهر أمام الين الياباني في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الخامسة في سبعة جلسات من الأعلى له منذ 26 من آذار/مارس أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:52 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.17% إلى مستويات 107.14 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 107.32 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 107.00، بينما حقق الأعلى له عند 107.57، مع العلم أن الزوج اسهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 107.38.

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هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً، الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر تيراتاري الصناعي والتي أظهرت اتساع التراجع إلى 6.0% مقابل 3.8% في آذار/مارس الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 7.5%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى ما قيمته 30.0 مقابل 48.5 في أيار/مايو الماضي، وذلك قبل نشهد حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك دالاس الاحتياطي الفيدرالي روبرت كابلان عبر الأقمار الصناعية في صانعي المال من جامعة نيويورك.