شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الاسترالي يستأنف الارتداد من الأعلى له في قرابة عام أمام نظيره الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استأنف ارتداده من الأعلى له منذ 19 من تموز/يوليو للجلسة الثانية في أربعة جلسات أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد النيوزيلندي في مطلع هذا الأسبوع وعقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد الصيني أكبر شريك تجاري لاستراليا وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:16 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.13% إلى مستويات 0.6826 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6835، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6807، بينما حقق الزوج الأعلى له عند 0.6846، مع العلم أن الزوج اسهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 0.6866.

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هذا وقد تابعنا كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تقلص التراجع إلى 2.8% مقابل 7.5% في نيسان/أبريل الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 2.3%، جاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر معدلات البطالة والتي أوضحت انخفاضاً إلى 5.9% متوافقة مع التوقعات مقابل 6.0% في القراءة السابقة لشهر نيسان/أبريل.

كما جاء ذلك أيضا مع الكشف من قبل الصين أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة السنوية للإنتاج الصناعي والتي عكست تسارع النمو إلى 4.4% مقابل 3.9% في القراءة السنوية السابقة لشهر نيسان/أبريل، أسوء من التوقعات التي أشارت لتسارع وتيرة النمو إلى 5.0%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى ما قيمته 30.0 مقابل 48.5 في أيار/مايو الماضي، وذلك قبل نشهد حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك دالاس الاحتياطي الفيدرالي روبرت كابلان عبر الأقمار الصناعية في صانعي المال من جامعة نيويورك.