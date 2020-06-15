شكرا لقرائتكم خبر عن 2 مليار جنيه قيمة صادرات مصر من الأحجار الكريمة إلى الإمارات فى مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت أرقام حكومية عن قفزة كبيرة فى الصادرات المصرية من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلى إلى دولة الإمارات العربية خلال شهر مارس الماضى، حيث بلغت الصادرات المصرية منها نحو 149 مليونا و627 ألف دولار، ما يساوى 2 مليار و384 مليون جنيه "16 جنيه متوسط سعر الدولار".

وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن حجم الزيادة فى صادرات مصر من اللؤلؤ والأحجار الكريمة بلغ نحو 88 مليون دولار ما يساوى مليار و408 ملايين جنيه، إذا ما قورنت بصادرات نفس الشهر من العام الماضى، والتى بلغت نحو 60 مليون دولار أى نحو 960 مليون جنيه.

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وضمت قائمة أبرز الصادرات المصرية إلى دولة الإمارات كلا من الآلات وأجهزة كهربائية وأجزائها وبلغت نحو 21 مليون دولار فى مارس الماضى، مقابل 17 مليون دولار فى نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت 4 ملايين دولار، يليها فواكه وثمار صالحة للأكل، بقيمة بلغت نحو 9 ملايين دولار، مقابل نحو 6 ملايين دولار خلال فترة المقارنة، بزيادة بلغت نحو 3 ملايين دولار.

وبلغت قيمة العجز فى الميزان التجارى 2.69 مليار دولار خلال شهر مارس 2020، مقابل 4.38 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخـفاض قدرها 38.6%.

وانخفضت قيمة الصادرات بنسبة 18%، حيث بلغت 2.24 مليار دولار خلال شهر مارس 2020، مقابل 2.73 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.