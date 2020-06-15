عدد المترددين على المتاجر البريطانية يظل منخفضا 80% فى مايو

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال كونسورتيوم قطاع التجزئة البريطاني إن اعداد المتسوقين في بريطانيا في مايو يقل 81.6 بالمئة عن الشهر ذاته قبل عام مع استمرار إغلاق معظم المتاجر غير الغذائية نتيجة لإجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وأظهرت أرقام التردد على المتاجر تحسنا طفيفا من تراجع نسبته 84.7 بالمئة في أبريل في ظل إعادة فتح بعض المتاجر مثل مراكز البستنة ومحال الأدوات المنزلية في مايو.

وقد تفتح متاجر أخرى غير ضروروية أبوابها اليوم الاثنين ما التزمت بقواعد التباعد الاجتماعي.

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وحذرت هيلين ديكنسون الرئيسة التنفيذية للكونسورتيوم من أن فتح متاجر السلع غير الضرورية من المستبعد أن ينعش على الفور متاجر التجزئة التي تعرضت لضغوط هائلة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وقالت "مزيج ضعف ثقة المستهلكين والقيود على عدد الأفراد الذين يمكنهم زيارة المتجر، يعني أن الكثير من المتاجر ستعاني بسبب قلة عدد المترددين عليها ومبيعات أقل لبعض الوقت مستقبلا".