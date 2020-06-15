شكرا لقرائتكم خبر عن النيل لحليج الأقطان: اختيار شركة العاصمة كمستشار مالى مستقل لتقييم السهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف السيد عبد العليم الصيفى، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة النيل لحليج الأقطان، لـ"الخليج 365" أنه تم اختيار شركة العاصمة للاستشارات المالية، التى تخضع لإشراف هيئة الرقابة المالية لتكون مستشارا ماليا مستقلا، لتقييم سهم شركة النيل لحليج الأقطان، تمهيدا لإعادة التداول عليه، لاسيما أنه متوقف منذ نحو 9 سنوات منذ بدء مشكلة الشركة ومن المهم فتح التداول.

وأضاف السيد الصيفى أن اختيار شركة العاصمة جاء بعد تفويضه من مجلس الإدارة، خلال الاجتماع الأخير، للاتفاق والتواصل مع أحد مكاتب الاستشارات المالية المستقلة المقيدة فى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك للاتفاق معه على تحديد القيمة العادلة للسهم، واعتبار المركز المالى المنتهى فى 31 مارس الماضى هو أساس تقييم القيمة العادلة للسهم، حيث توقف تداول سهم الشركة منذ 18 ديسمبر 2011 حتى الآن بعد حكم عودة الشركة من الخصخصة للدولة.

وأشار السيد عبد العليم الصيفى، فى تصريحاته الخاصة لـ"الخليج 365"، إلى أنه عقد جلسة مع شركة العاصمة، تم خلالها استعراض المتغيرات المحيطة بالشركة، بما فيها عودتها مرة أخرى وانتهاء مشكلتها مع الحكومة، وكذلك مستحقات الحكومة البالغة 231.1 مليون جنيه، لافتا إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع مع المستشار المالى المستقل على أن الشركة لا يمكنها التصرف فى أى أصل من أصولها، إلا بعد سداد مستحقات الحكومة الناجمة عن فروق تحويل الأراضى من صناعى إلى سكنى وعقارى، والمحدد بنسبة 10%.

يشار إلى أن مجلس الإدارة قرر الموافقة على دعوة الجمعية العمومية للشركة للانعقاد للموافقة على زيادة المال لتدبير مستحقات الحكومة.