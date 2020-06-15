شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مبيعات المنازل التركية 45% فى مايو بتأثير فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال معهد الإحصاء التركي اليوم الاثنين إن مبيعات المنازل تراجعت 44.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 50 ألفا و936 منزلا في مايو، آخر شهر قبل شروع البلد في إجراءات احتواء فيروس كورونا. وهوت مبيعات المنازل إلى الأجانب 78.1 بالمئة في مايو إلى 860 منزلا، حسبما ذكر المعهد. وفي الأشهر الخمسة الأولى من العام، انخفضت مبيعات المنازل 2.2 بالمئة.

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