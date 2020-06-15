شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الحبوب السعودية تشترى 1.08 مليون طن من الشعير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المشتري الحكومي السعودي المؤسسة العامة للحبوب اليوم الاثنين، إنه اشترى 1.08 مليون طن من علف الشعير في أحدث مناقصة عالمية يطرحها. وأوضحت المؤسسة أن متوسط سعر شراء الشعير بلغ 198.81 دولار للطن.
يمكن توريد الحبوب من أستراليا والاتحاد الأوروبي والبحر الأسود وأمريكا الجنوبية والشمالية عدا كندا، وللبائع الخيار.
وكانت قد قالت المؤسسة العامة للحبوب بالسعودية، وهي المشتري الحكومي الرئيسي للقمح، إنها طرحت مناقصة دولية لشراء نحو 960 ألف طن من علف الشعير.
وقال متعاملون إن من المعتقد أن الشعير مطلوب للوصول إلى السعودية خلال أغسطس وسبتمبر .
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