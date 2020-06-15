شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الاثنين الكندوز 110 - 150 جنيهاً للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم اليوم الاثنين 15-6-2020 استقرارا فى محلات الجزارة بالقاهرة الكبرىـ فى ظل الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة تفاديا لمخاطر انتشار فيروس كورونا، وتراوحت اللحوم الكندوز بين 110 حتى 150 جنيها للكيلو، واللحم المفروم من 110 - 135جنيها، والسجق من 110 - 125 جنيها، وتراوحت أسعار البفتيك والاستيك بين 120 - 150 جنيها، وأسعار البرجر البلدى بين 100 - 140 جنيها، كما شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، لتبدأ من 130 حتى 160 جنيها، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيهات، حسبما أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

كما شهدت منافذ التوزيع التابعة للمؤسسات وهيئات الدولة استقرارا فى الأسعار والتى تراوحت بين 80 - 90 جنيها للكيلو سواء للحوم الكندوز أو الضأن.

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جدير بالذكر أن أسعار اللحوم شهدت انخفاضا بنسبة تقترب من الـ10% بسبب زيادة المعروض فى الأسواق من العروض بفضل زيادة الإنتاج والسياسات التى انتهاجتها الدولة من أجل خفض الأسعار فى الأسواق.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرر تخفيض سعر كيلو اللحوم السودانية الطازجة 5 جنيهات ليتم طرحها بسعر 80 جنيها بدلًا من 85 جنيها فى إطار تخفيف العبء على المواطنين.

كما وجه المصيلحى الأجهزة المعنية بالوزارة بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع وضبط الأسعار وتعزيز دور القطاعات الرقابية وأجهزة حماية المستهلك لضمان توافر السلع المختلفة للمواطنين بجودة عالية.