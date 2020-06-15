تقرير: مساهمة ألمانيا فى ميزانية الاتحاد الأوروبى ستزيد 42% الأعوام المقبلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة داي فيلت اليوم الاثنين نقلا عن حسابات حكومية إن مساهمة ألمانيا في ميزانية الاتحاد الأوروبي ستزيد 42%، بما يعادل 13 مليار يورو (14.63 مليار دولار) سنويا، على مدى الأعوام المقبلة، وذلك بناء على مقترحات من بروكسل.
أضافت الصحيفة أن أحدث المقترحات المقدمة من بروكسل تتضمن أن تدفع الدول الأعضاء حوالي 1.075% من ناتجها المحلي الإجمالي في الميزانية على مدار السنوات السبع المقبلة - وذلك استنادا إلى ناتج 2018، مما يعني أن يبلغ الإجمالي 1.1 تريليون يورو.
يعقد قادة الاتحاد الأوروبي اجتماعا افتراضيا يوم الجمعة لبحث ميزانية الاتحاد للفترة من 2021 إلى 2027، إلى جانب صندوق التعافي المزمع لمعالجة تداعيات فيروس كورونا.
ولم يتوافر تعليق لدى متحدث باسم الحكومة الألمانية بخصوص التقرير عندما تواصلت معه رويترز.
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