شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين قد يضطر للهبوط المؤقت– تحليل - 15-6-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر البلاتين بتشكيل بعض التداولات السلبية منذ أن قدم العديد من الإغلاقات السلبية دون الحاجز المستقر عند 875.00 لنلاحظ اقترابه حاليا من الدعم الأولي المتمركز عند 810.00.
نشير إلى أن استمرار تعرض السعر للضغوط السلبية والناتجة عن تمركز المتوسط المتحرك 55 حول الحاجز الحالي بالإضافة لخروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء, فإن ذلك سيؤكد سيطرة الميل الهابط المؤقت والذي قد يستهدف بدوره الدعم المحوري الممتد حاليا نحو 775.00.
نطاق التداول المتوقع ما بين 850.00 و 775.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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