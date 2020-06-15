الاقتصاد

اليورو مقابل الين يستقر دون المقاومة- تحليل - 15-6-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر الزوج على ثباته السلبي دون مقاومة القناة الهابطة المستقرة عند 121.30 ليعزز بذلك المسار السلبي المقترح سابقا, لا يشكل ارتداد السعر من مستوى 120.25 أي خطر على المسار الهابط لنتوقع تجديده قريبا للهجوم السلبي ليحاول بذلك الوصول نحو 119.35 والذي يشكل بدوره الهدف التالي للميل الهابط.

 

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 121.30  و 119.35

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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