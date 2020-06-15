شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يرتد من الدعم-تحليل - 15-6-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اضطر سعر الزوج لتشكيل ارتداد إيجابي مؤقت بعد مواجهته للدعم المستقر عند 133.77 ليستقر بذلك دون المتوسط المتحرك 55 والذي يشكل بدوره حاجز إضافي باستقراره عند 135.00 تقريبا.

مما سبق, ننصح بانتظار تجميع السعر للعزم السلبي الإضافي ليمكنه ذلك من التسلل دون الدعم المستقر عند 133.77 وليسهل ذلك مهمة تسجيل الأهداف السلبية الإضافية والتي تتمركز حول 133.40 و 132.15 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 135.00 و 133.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط