شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس بانتظار تأكيد الاختراق– تحليل -15-6-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اضطر سعر النحاس لتقديم المزيد من التداولات الجانبية لحين تأكيده لاختراق الحاجز المستقر عند 2.6200 مما يدعونا ذلك لاتخاذ الحيادية بتداولات هذا اليوم لنتفادى أي ارتداد سلبي قد يؤدي لخسائر غير متوقعة.
أما نجاح السعر بتحقيق الاختراق, فإن ذلك سيمكنه من مواصلة الارتفاع ضمن المسار التصحيحي الصاعد لنتوقع استهدافه بذلك لمستوى 2.7100 و 2.8080 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.5000 و 2.6200
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي لحين تحقيق الاختراق
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