شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "معادن" السعودية: قانون التعدين الجديد يسرع نمو استثماراتنا بالقطاع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال مساعد العوهلي، الرئيس التنفيذي لشركة معادن السعودية، إن إقرار قانون الاستثمار التعديني الجديد بالمملكة يسرع من نمو استثمارات الشركة في قطاع التعدين.

وأضاف أن القانون الجديد له ثلاث أهداف رئيسية، وأول هذه الأهداف هو وضع قواعد متعلقة بالبيئة، والهدف الثاني توفير المسوحات الجيولوجية على نحو أفضل مما هو قائم حاليا، والهدف الثالث هو دعم الاستثمار في القطاع، وذلك بحسب موقع قناة العربية.

وأشار إلى أن وزارة الصناعة استعانت في إعداد القانون بجميع الجهات المعنية، وأنهم شاركوا في جميع الورش التي جرى عقدها.

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وأوضح أن توفير البيانات الجيولوجية سيؤدي إلى زيادة فعالية الاستثمار، إذ إنه سيساعد الشركة في تحديد استثماراتها بين الاستكشاف أن الاستخراج.

وقرر مجلس الوزراء السعودي الأسبوع الماضي نظام الاستثمار التعديني الجديد، والذي يتضمن إنشاء صندوق التعدين لضمان وجود التمويل المستمر للقطاع، ودعم أنشطة برامج المسح الجيولوجي والاستكشاف.

وتوقع وزير الصناعة والثروة المعدنية "بندر الخريف" أن يساهم نظام الاستثمار التعديني الجديد في رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي بأكثر من مئتين وأربعين مليار ريال، وأن يساهم في خفض الواردات بنحو سبعة وثلاثين مليار ريال، وأن يولد أكثر من مئتي ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030.