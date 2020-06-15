شركة النفط تطالب الأمم المتحدة بتحمل المسؤولية جراء احتجاز السفن النفطية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

جددت شركة النفط اليمنية، مطالبتها للأمم المتحدة تحمل المسؤولية الكاملة إزاء استمرار تحالف العدوان احتجاز 21 سفينة نفطية وغاز منزلي وتداعيات ذلك على الأوضاع الصحية والاقتصادية والمعيشية للمواطنين.

وأكدت الشركة أن تلك السفن مصرح لها بالدخول إلى ميناء الحديدة من قبل الأمم المتحدة، بوثائق رسمية أولها السفينة “ماتدانيست ” محملة بمادة ديزل مدة احتجازها 81 يوم ، وآخرها السفينة ” متكلا يوديا جيسي” محملة بالغاز المنزلي وهي محتجزة منذ سبعة أيام .

واعتبرت شركة النفط تعنت العدوان واستمراره في احتجاز سفن المشتقات النفطية يمثل تحدي واضح وصريح لكل المواثيق والاعراف الدولية ومجلس الأمن والمجتمع الدولي وحقوق الانسان.

وحذرت الشركة من ان استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية ينذر بكارثة حقيقية تهدد الشعب اليمني خاصة في ظل الأوضاع الاستثنائية التي يشهدها العالم جراء جائحة كورونا .