شكرا لقرائتكم خبر عن 5.2 مليار جنيه زيادة فى رؤوس أموال شركات البورصة منذ بداية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت الشركات المدرجة بالبورصة المصرية رأس مالها منذ بداية العام الجارى بقيمة 5.2 مليار جنيه، مقسمة إلى 86 مليون جنيه خلال شهر يناير، و3.625 مليار جنيه خلال شهر فبراير، و247 مليون جنيه خلال مارس، و558 مليون جنيه خلال شهر أبريل، و980 مليون جنيه خلال شهر يونيو.

والبورصة المصرية سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا منها التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.