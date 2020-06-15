شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكويت الوطني (NBK) ينخفض مرة أخرى -تحليل صباحي- 15-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم مرة أخرى ليغلق امس الأحد عند مستوى 765 فلس، ليخسر بذلك مكاسبه التي حققها خلال الاسبوعين الماضيين، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع مزيدا من الانخفاضات خلال الأيام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى 750 فلس كمستوى أول ثم 670 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 840 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 750 بينما مستوى المقاومة هو 780 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط