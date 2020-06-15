شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أعيان للاجارة والاستثمار (AAYAN) يتراجع مرة أخرى -تحليل صباحي- 15-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة أخرى ليغلق عند مستوى 42٫30 فلس نهاية تداولات امس الاحد، لينزلق بذلك السهم اسفل خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، مما يعد إشارة سلبية تدعو لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 38 فلس، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 47 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 40.5 بينما مستوى المقاومة هو 44.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط