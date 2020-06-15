شكرا لقرائتكم خبر عن شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية (ALQURAIN) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 15-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم بعض المكاسب الجيدة منذ منتصف الشهر الماضي حتى نهاية الأسبوع الماضي، حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 265 فلس منخفضا، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 280 فلس، والذي يقابل متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 230 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 285 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 256.7 بينما مستوى المقاومة هو 274.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط