شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بوبيان للبتروكيماويات (BPCC) يواجه خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 15-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل ليغلق امس الأحد عند مستوى 579 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية بسبب ملامسته لخط اتجاهه الهابط طويل الأجل، والذي نتوقع ان يضغط على السهم خلال الأيام والاسابيع القادمة للوصول لمستويات قد تصل الى 510 فلس كمستوى أول ثم 450 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 530 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 560 بينما مستوى المقاومة هو 590 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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