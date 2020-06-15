شكرا لقرائتكم خبر عن شركة دبي الأولى للتطوير العقاري (FIRSTDUBAI) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 15-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل لينهي تداولات امس الأحد عند مستوى 36 فلس، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 38 فلس، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يشهد السهم تراجعات في الأجل القصير للوصول لمستوى الدعم 27 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 41 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 34.1 بينما مستوى المقاومة هو 38.4 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط