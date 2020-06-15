شكرا لقرائتكم خبر عن شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (KGL) يتلقى مقاومة في المستويات الحالية -تحليل صباحي- 15-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 50 فلس امس الاحد، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 53 فلس، وبالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك فالأنظار تتجه لأسفل لمستويات قد تصل الى 42 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 48.2 بينما مستوى المقاومة هو 52.2 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط