شكرا لقرائتكم خبر عن شركة كي جي ال لوجستيك (LOGISTICS) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 15-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الأحد في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 28٫70 فلس، وذلك بعدما سجل السهم ارتفاعا بلغ 30٫30 فلس، والذي يقابل الحد العلوي لمؤشر بلوينجر مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد تراجعا خلال الأيام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم 25 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 31 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 28.1 بينما مستوى المقاومة هو 29.8 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط