الاقتصاد

شركة كي جي ال لوجستيك (LOGISTICS) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 15-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الأحد في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 28٫70 فلس، وذلك بعدما سجل السهم ارتفاعا بلغ 30٫30 فلس، والذي يقابل الحد العلوي لمؤشر بلوينجر مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد تراجعا خلال الأيام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم 25 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 31 فلس.

 

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 28.1 بينما مستوى المقاومة هو 29.8 فلس

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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