شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مبرد للنقل (MUBARRAD) يستهل الجلسة مرتفعا ويغلق منخفضا -تحليل صباحي- 15-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الأحد مرتفعا عند مستوى 66٫50 فلس، الا انه اغلق منخفضا عند مستوى 59 فلس، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك نلاحظ انطلاق إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 49 فلس مرة اخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 68 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 53 بينما مستوى المقاومة هو 62 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط