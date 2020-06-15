شكرا لقرائتكم خبر عن شركة منازل القابضة (MANAZEL) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 15-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم امس الأحد ليغلق عند مستوى 29 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 32 فلس، حيث يقابل الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” مما نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 25 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 32 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 28.1 بينما مستوى المقاومة هو 29.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط